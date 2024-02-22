Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Канал уточнил, что при выписке у народного артиста "оставалась отечность левой половины грудной клетки", поэтому реабилитация и амбулаторные процедуры могут занять еще четыре недели. А через десять дней актеру предстоит контрольный рентген и УЗИ легких. Российская газета

8 февраля сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Панкратов-Черный поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой. Газета.Ru