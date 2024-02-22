Названа причина удорожания полисов для выезда за границу на треть
Страховки для выезда за границу обходятся в 2024 году россиянам в 3,2 тыс. рублей. Данный уровень превышает на треть значение 2023-го, сообщают «Известия» со ссылкой на портал «Сравни».
Тенденцию подтвердили в страховых компаниях.
Стоимость страховок повысилась в связи с изменением курса валют, поясняют эксперты. Подчеркивается, что за год курс доллара поднялся до 92,4 рубля с отметки в 74,8 рубля.
Также отмечается, что граждане России теперь активнее делают выбор в пользу расширенного перечня рисков.
По словам руководителя направления отдела продаж и развития клиентской базы «Ингосстраха» Анастасии Орловой, средняя цена полиса зависит от продолжительности поездки и региона.
Она отметила, что в Таиланде и государствах Юго-Восточной Азии тарифы являются более высокими.
Ранее «Известия» сообщили, что россияне стали активнее страховать гаджеты: продажи таких полисов, связанных с рисками для электронных девайсов, в 2023 году выросли на 20–30%.