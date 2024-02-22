В России начнут собирать больше данных об авиапассажирах

«Номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Кроме того, предлагается также собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания», — пишет «Коммерсант»Коммерсант> со ссылкой на приказ министерства.