Иноагентам могут запретить пользоваться соцсетями

Член комитета Госдумы по безопасности и член партии «Единая Россия» Андрей Альшевских заявил, что в нижней палате российского парламента планируют запретить иноагентам пользоваться соцсетями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Альшевских, в Госдуме уже готовят соответствующие поправки в законодательство. По его словам, сейчас концепция запрета находится на стадии обсуждения. При этом Альшевских добавил, что законопроект предполагает, что запрет будет снят после того, как физическое лицо лишится статуса иноагентам.