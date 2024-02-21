Иноагентам могут запретить пользоваться соцсетями
Член комитета Госдумы по безопасности и член партии «Единая Россия» Андрей Альшевских заявил, что в нижней палате российского парламента планируют запретить иноагентам пользоваться соцсетями. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам Альшевских, в Госдуме уже готовят соответствующие поправки в законодательство. По его словам, сейчас концепция запрета находится на стадии обсуждения. При этом Альшевских добавил, что законопроект предполагает, что запрет будет снят после того, как физическое лицо лишится статуса иноагентам.
«Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее», — заявил он.
Ранее в Госдуму поступил законопроект, предполагающий запрет на размещение рекламы на площадках иноагентов.