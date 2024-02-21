Гастроэнтеролог призвала не употреблять мясо сома и пангасиуса

Рыба является важным источником жирных кислот омега-3, заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Вместе с тем, добавила она, некоторые ее виды могут принести человеку больше вреда, чем пользы, пишет «Российская газета».

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По ее данным, такие виды, как вобла, карась, сазан, чехонь и язь могут содержать описторхов — плоских червей-паразитов, способных поражать печень человека.

Гастроэнтеролог пояснила, что не следует также употреблять мясо акул, тунца, макрели и марлина. Это связано с тем, что в теле этих рыб в течение жизни накапливаются тяжелые металлы, способные нанести вред организму.

Самыми опасными, по ее мнению, являются сом, пангасиус и тилапия. Она уточнила, что они поедают «все подряд».