Политикам необходимо читать произведения русских классиков, убежден президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Интервью политика порталу Canal Red опубликовано на YouTube.
По его словам, самое лучшее в России — это писатели и литература. Обрадор убежден, что, для того чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, нужно читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой и Николай Гоголь.
«[Также] конечно, "Преступление и наказание" [Федора] Достоевского. Их произведения прекрасны», — призвал президент.
В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что у политики киевских властей и Запада по уничтожению всего русского нет будущего.
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