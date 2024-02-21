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Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику

Политикам необходимо читать произведения русских классиков, убежден президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Интервью политика порталу Canal Red опубликовано на YouTube.

Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику
© Lenta.ru

По его словам, самое лучшее в России — это писатели и литература. Обрадор убежден, что, для того чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, нужно читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой и Николай Гоголь.

«[Также] конечно, "Преступление и наказание" [Федора] Достоевского. Их произведения прекрасны», — призвал президент.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что у политики киевских властей и Запада по уничтожению всего русского нет будущего.

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