Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику

По его словам, самое лучшее в России — это писатели и литература. Обрадор убежден, что, для того чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, нужно читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой и Николай Гоголь.