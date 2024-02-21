Роспотребнадзор оценил риск завоза в Россию лихорадки денге

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза в Россию лихорадки денге полностью исключен. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, ситуация с лихорадкой денге находится на контроле специалистов. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о том, что российские ученые разработали специальные высокоточные тесты для ПЦР-диагностики.

«Риски завоза лихорадки денге в РФ исключены. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС "Периметр" специалисты Роспотребнадзора анализируют эпидемические риски и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — рассказали в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что при планировании путешествий в тропические и субтропические страны необходимо учитывать рекомендации по профилактике болезни.

«Необходимо носить одежду, максимально закрывающую тело, светлого цвета, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых (репелленты) в форме спреев, кремов, в закрытых помещениях (в номерах отелей) использовать фумигаторы, применять противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях», — уточнили в Роспотребнадзоре.