Милонов разнес персонал World Class, откуда выгнали кормившую младенца мать

Руководство клуба должно понести самое суровое наказание, в том числе управляющий, нет сомнений. Какой надо быть бессовестной субстанцией, чтобы выгнать мать с ребенком? Сразу видно, что посетительницы, которые были против этой матери, по 20 абортов сделали, которые не знают, от какого мужика ребенок. Негодяйки. Такого быть не должно никогда, — считает Милонов.