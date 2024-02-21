Россиянам посоветовали не ждать тепла в марте

Вероятность того, что март 2024 года в Центральной России окажется теплым, очень невелика. Холодную погоду в первый месяц весны жителям страны пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции по вопросам погоды, его слова приводит агентство ТАСС.

«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала», — заявил метеоролог.

Он также отметил, что многие россияне с наступлением 1 марта ждут потепления, однако весны в этот месяц «не может быть в наших широтах».

«Все-таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — посоветовал специалист.