Госдума одобрила законопроект об обязательной защите земли от борщевика
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Как пишет РИА Новости, документ внесён группой депутатов от «Единой России».
Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений.
Как уточняется, правительство России установит перечень таких мероприятий и список инвазивных растений, в отношении которых нужно их осуществлять.