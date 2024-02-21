Госдума одобрила законопроект об обязательной защите земли от борщевика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Как пишет РИА Новости, документ внесён группой депутатов от «Единой России».

Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений.