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Госдума одобрила законопроект об обязательной защите земли от борщевика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Как пишет РИА Новости, документ внесён группой депутатов от «Единой России».

Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений.

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Как уточняется, правительство России установит перечень таких мероприятий и список инвазивных растений, в отношении которых нужно их осуществлять.

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