В Москве коммунальщики разбили три авто, сбросив на них снег с крыши

Жители дома в центре Москвы заявили на «Жилищник» из-за разбитых автомобилей. Сотрудники во время чистки крыши скидывали снег прямо на припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«В среду утром сотрудники «Жилищника» чистили крышу дома на Ленинградском проспекте. Последствия уборки — как минимум три разбитых автомобиля, припаркованных во дворе», — говорится в сообщении.

Судя по фото и видео, у одной из машин помята крыша, разбито лобовое стекло и правое зеркало. Владелец написал заявление на коммунальщиков с требованием возместить ущерб. Вместе с ним в полицию обратились соседи, чьи авто также пострадали от льда и снега.