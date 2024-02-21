Вильфанд уточнил, когда прекратится явление Эль-Ниньо

Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать аномально жаркое лето, прекращается в апреле, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 21 февраля, передает РИА Новости.

По его словам, температуры воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы, а во второй половине года с большой вероятностью наступит «холодная» фаза океанских течений.

«По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Эль-Ниньо является природным явлением, заключающимся в повышении температуры поверхностных вод в восточной и центральной частях Тихого океана и способствующим возникновению экстремальных погодных условий — от тропических циклонов до проливных дождей и сильной засухи.