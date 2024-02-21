Жители России рассказали об отношении к алкогольным подаркам

69% опрошенных россиян положительно относятся к алкогольным напиткам в качестве подарков на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании SimpleWine.

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Опрос показал, что для мужчин наиболее желанными алкогольными презентами являются виски и коньяк — об этом заявили 25% и 14% опрошенных соответственно. Женщины зачастую хотят получить в подарок игристое вино (22%), французское шампанское (18%), тихое вино (14%) или ликер (9%).

В среднем на подарки в эти праздники россияне планируют потратить 4,7 тысячи рублей. Больше готовы потратить мужчины — 5,7 тысяч рублей. Женщины же ориентируются на сумму в 4 тысячи рублей.