Архитектор в Петербурге побил ступеньки гирей и попал на видео

На кадрах видно, как мужчина держит в одной руке гирю и сбивает при помощи нее травмоопасный лед.

«Применение полуторапудовой гири в народном хозяйстве», — подписал публикацию архитектор.

Ранее в Петербурге был замечен еще один необычный способов борьбы с застывшими осадками. Так, в январе 2022 года коммунальщики решили сбивать снег с внешнего подоконника с помощью чугунного утюга.