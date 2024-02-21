Хинштейн: закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды не затрагивает книги классиков

Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике ничего не угрожает по законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил с своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее сегодня маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В список запрещенных вошли в том числе произведения Достоевского, Уайльда, Мураками, Кинга.