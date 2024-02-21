Хинштейн: закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды не затрагивает книги классиков

Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ* ничего не угрожает
Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике ничего не угрожает по законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил с своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее сегодня маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В список запрещенных вошли в том числе произведения Достоевского, Уайльда, Мураками, Кинга.
Позднее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что перечень книг был разработан, но сейчас он не актуален. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждает, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.