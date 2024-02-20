В Госдуме призвали запретить замораживать эмбрионов вслед за США

Суд в США признал, что эмбрион является человеком и его замораживание не должно быть разрешено по этическим причинам, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, он является автором аналогичного законопроекта в России.

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Я являюсь автором законопроекта, который позволит признать эмбрионов живыми людьми. Сейчас суд США признал очевидный научный факт того, что эмбрион является человеком и его замораживание по этическим соображениям не должно быть разрешено. Замораживать человека нельзя по закону, только в случае его согласия. Есть сумасшедшие, которые вместо того, чтобы спокойно умереть, замораживают свои «тушки» в холодильниках, но это их личный выбор, — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что «любители заработать» на репродуктивных технологиях отрицают естественный ход вещей и продолжают агитировать на это людей. При этом, как отметил Милонов, в РФ не отказываются от действия подобных технологий. Однако люди должны исходить из «правильных научных дефиниций», в данном случае из того, что «эмбрион — это такой же живой человек», пояснил депутат.