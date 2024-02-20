Работникам могут дать право вместо больничного переходить на удаленку

Сотрудникам хотят разрешить в добровольном порядке по согласованию с работодателем переходить на дистанционную работу во время болезни. Соответствующий механизм для законодательного закрепления подобной нормы разрабатывается, сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что, если сотрудник готов дистанционно продолжить выполнение служебных обязанностей, ему необходимо дать такое право. Но это должно быть сделано по его желанию и добровольно, по согласованию с работодателем и без ущерба здоровью. Это позволит сотрудникам не терять в зарплате, а предприятию - сохранить "боевую единицу" и производственный темп, считает Нилов.

"На практике все чаще можно наблюдать ситуацию, когда работодатели стимулируют своих работников в случае болезни не брать больничный, а переходить на дистанционный формат работы", - подтверждает Гульнара Ручкина, декан Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

Заменить больничный удаленной работой готовы 21% работодателей, выяснили ранее в "Авито Работа". Причем в половине случаев сотрудники сами просят предоставить им право продолжить работать из дома. Чаще всего такой возможностью сотрудники готовы воспользоваться при легких недомоганиях.

Уходить на больничный сотрудникам невыгодно, рассказывает Дмитрий Пучков, директор по развитию Авито Работы.

"Если специалист имеет опыт работы менее 5 лет, то размер компенсации составит всего 60% от заработка. Чем больше стаж, тем значительнее размер выплат", - поясняет он.