«Радио Свобода» внесли в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило американскую «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Согласно информации на сайте ведомства, соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой еще 2 февраля.
«Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)», — сказано на сайте Министерства юстиции.
*СМИ признанное иноагентом в России.
Ранее Минюст признал нежелательной в России неправительственную немецкую организацию Russian Election Monitor.
Рамблер: главные новости