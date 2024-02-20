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«Радио Свобода» внесли в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило американскую «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

«Радио Свобода» внесли в список нежелательных организаций
© РИА Новости

Согласно информации на сайте ведомства, соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой еще 2 февраля.

«Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "РСЕ/РС") (США)Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)("Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, "РСЕ/РС") (США)», — сказано на сайте Министерства юстиции.

*СМИ признанное иноагентом в России.

Ранее Минюст признал нежелательной в России неправительственную немецкую организацию Russian Election Monitor.

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