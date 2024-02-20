В Таиланде выступили за возобновление полетов между Бангкоком и Москвой

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выступил за возобновление прямого авиасообщения между Бангкоком и Москвой. Об этом пишет тайский портал Thaiger.

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«Недостаточное число рейсов сокращает приток российских туристов», — сказал премьер.

Он добавил, что предложит национальному авиаперевозчику Thai Airways возобновить прямые рейсы между Бангкоком и Москвой.

Рейсы между столицами двух государств были запущены в 2005 году и осуществлялись три раза в неделю. Авиасообщение было временно остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Недавно туристы сообщили о новом вирусе на Пхукете в Таиланде. По словам путешественников, заболевшие несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры, а врачи не могут назвать точный диагноз. Отмечается, что у пациентов температура держится в районе 39 градусов.