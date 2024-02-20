Соцсеть Х приостановила действие учетной записи Юлии Навальной
Социальная сеть X (бывший Twitter) приостановила работу учетной записи Юлии Навальной.
«Действие учетной записи приостановлено», — говорится при попытке перейти на страницу.
До этого Юлия Навальная сделала первую публикацию в соцсети после смерти мужа в российской колонии. Ее пост появился на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Под совместной фотографией с мужем Алексеем она написала «я тебя люблю».
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил в эфире телеканала Sky News, что Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального.
Он подчеркнул, что британские власти не объявляют о санкциях заранее, поэтому он не может сказать больше по этому поводу.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль отказывается комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес президента России Владимира Путина в его якобы причастности к смерти ее мужа.