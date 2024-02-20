Россиянин отсудил 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо

Житель Вологды отсудил 100 тысяч рублей у управляющей компании (УК) и подрядчика за скользкое крыльцо. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В декабре 2021 года россиянин, работающий фельдшером, поскользнулся на крыльце, когда выходил из дома пациента, упал и получил травмы средней тяжести. Работодатель зафиксировал их и составил акт, в котором указал, что причиной произошедшего стало ненадлежащее содержание УК и подрядчиком мест общего пользования дома.

После проведения проверки прокуратура направила иск в суд с требованием возместить пострадавшему вологжанину моральный вред. Суд частично его удовлетворил и постановил взыскать с ответчиков 100 тысяч рублей — по 50 тысяч с каждого из них. В данный момент компенсация в пользу пострадавшего выплачена в полном объеме.