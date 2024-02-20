Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке, пишет kp.ru.

По данным СМИ, комик провел в учреждении около недели, а 20 февраля его выписали. Теперь артисту предстоит пройти амбулаторное лечение и реабилитацию. Сообщается, что Петросяну установили титановые пластины посредством остеосинтеза.

12 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Петросяна экстренно госпитализировали с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве. На карете скорой помощи его увезли в клинику. Согласно информации телеканала «360», в больнице комик лежит не под своей фамилией. Других деталей случившегося не сообщается.