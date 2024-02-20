Россиян пригласили к участию в международном фотоконкурсе

В 2024 году в пятый раз пройдет юбилейный Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Принять в нем участие сможет любой желающий — прием заявок уже стартовал.

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Конкурс фотографий приурочен к объявленному в России в 2024-м Году семьи. Участникам — мамам и детям — необходимо сделать снимки, которые продемонстрируют колорит народов РФ и дружественных зарубежных стран через национальные костюмы. Допускается привлечение к фотосессии пап, бабушек, дедушек и других членов семьи. Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет.

Организационный комитет фотоконкурса также утвердил новую номинацию — «Конкурс колыбельной песни на родном языке». Желающие смогут принять участие в вокальном конкурсе, исполнив песни, которые будут соответствовать теме творческого состязания.

В столице стартовал прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2024», посвященный развитию территории ВДНХ. Участие в профессиональном состязании могут принять специалисты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства от 18 до 35 лет.