Правообладатель образа Ждуна подал в суд свыше 500 исков

Компания «Си Ди Лэнд контакт», которая владеет исключительными правами на образ Ждуна (мемной скульптуры Homunculus loxodontus, созданной голландской художницей Маргрит ван Бревор), подала в суд порядка 500 исков против его использования на телевидении и в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что среди ответчиков не только мелкие блогеры, но и крупные телеканалы, например, НТВ. По мнению правообладателя, образ Ждуна использовался незаконно. Сейчас суды рассматривают 50 дел, суммарный размер исковых требований — более 48 млн рублей.

Напомним, «Си Ди Лэнд контакт» проиграла суд с блогером Дмитрием Портнягиным. Правообладатель потребовал за использование образа Ждуна 5 млн рублей, но Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования частично, лишь в размере 46 тысяч рублей. Компания подала апелляцию, однако после изучения материалов суд в иске и вовсе отказал.