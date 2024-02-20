Губернатор Гладков предупредил о подделывающих его голос мошенниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что мошенники научились подделывать его голос и начали рассылать голосовые сообщения. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти региона уже привыкли к тому, что преступниками «рассылаются письма с поддельными подписями» и создаются фейковые видео, «чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области», научившись с этим бороться. Однако «прогресс не стоит на месте», констатировал губернатор.

«Вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения», - написал Гладков, приложив к посту соответствующие доказательства.

Глава региона обратил внимание на то, что он никогда не рассылает голосовые сообщения, и призвал внимательно следить, с каким именно номеров они приходят.

«Если вдруг приходят какие-то запросы через телефоны, то уточняйте эту информацию через мою приемную, и мои помощники, помощники заместителей губернатора и министров вам быстро подтвердят или опровергнут те запросы, которые могут поступить», - заявил он.