Синоптик рассказал о погоде в ДНР и ЛНР в ближайшие дни

«Начиная с пятницы и до следующего вторника практически без осадков, ожидается повышение температуры. Ветер в основном южный, юго-восточный. С 23 по 27 февраля погода будет обусловлена западной периферией антициклона, поэтому практически без осадков. Днём температуры будут повышаться до +3...+8 °С на юге, а на севере — до +4...+6 °С. В ночные часы — около 0 °С и возможны слабые заморозки», — рассказал Варакин.