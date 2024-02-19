Раритетную визитку Путина выставили на продажу за 300 тысяч рублей

Визитную карточку президента России Владимира Путина времен работы в команде бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака выставили на продажу за 300 тысяч рублей, говорится в соответствующем объявлении на «Авито». Владелец визитки получил ее лично из рук российского лидера.

© News.ru

Путин вручил карточку продавцу на встрече в Ленинграде в 90-х годах, уточняется в описании. Согласно объявлению, визитка является оригиналом и сейчас находится в Екатеринбурге.

Скриншот

Как стало известно ранее, на электронном аукционе в Санкт-Петербурге выставили на продажу визитную карточку президента России времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы. Также представлен документ за его подписью в качестве главы комитета по внешним связям городской мэрии. Этот пост действующий глава государства занимал с 1991 по 1996 год. Лидирующая ставка 8 февраля составляла 44 тысячи рублей.