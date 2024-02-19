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Раритетную визитку Путина выставили на продажу за 300 тысяч рублей

Визитную карточку президента России Владимира Путина времен работы в команде бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака выставили на продажу за 300 тысяч рублей, говорится в соответствующем объявлении на «Авито». Владелец визитки получил ее лично из рук российского лидера.

Раритетную визитку Путина выставили на продажу за 300 тысяч рублей
© News.ru

Путин вручил карточку продавцу на встрече в Ленинграде в 90-х годах, уточняется в описании. Согласно объявлению, визитка является оригиналом и сейчас находится в Екатеринбурге.

Скриншот

Как стало известно ранее, на электронном аукционе в Санкт-Петербурге выставили на продажу визитную карточку президента России времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы. Также представлен документ за его подписью в качестве главы комитета по внешним связям городской мэрии. Этот пост действующий глава государства занимал с 1991 по 1996 год. Лидирующая ставка 8 февраля составляла 44 тысячи рублей.

В декабре прошлого года визитка 90-х годов действующего главы государства ушла с молотка за 2 млн рублей. Это была карточка советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. На ней рукой политика написаны несколько телефонных номеров. Имя покупателя не разглашается.

Общество
Анатолий Собчак
Владимир Путин
Санкт-Петербург
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