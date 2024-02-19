Путин поручил правительству проработать соцподдержку многодетным отцам
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны проработать вопрос предоставления социальной поддержки многодетным отцам. Об этом сообщает ТАСС.
«Владимир Путин поручил кабмину проработать предоставление соцподдержки многодетным отцам», — отмечает агентство.
До этого российский глава также просил правительство страны обратить особое внимание на увеличение реальных доходов населения.
Путин объявил 2024 год — Годом семьи. Он отмечал, что, по его мнению, идеальное воспитание детей со стороны родителей должно заключаться в личном примере.