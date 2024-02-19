Путин поручил правительству проработать соцподдержку многодетным отцам

До этого российский глава также просил правительство страны обратить особое внимание на увеличение реальных доходов населения.

Путин объявил 2024 год — Годом семьи. Он отмечал, что, по его мнению, идеальное воспитание детей со стороны родителей должно заключаться в личном примере.