Хованский сделал пересадку бороды

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский пересадил волосы на бороду. Об этом он сообщил во время трансляции на Twitch.

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Хованский рассказал, что недавно пересадил волосы на бороду.

«Вот так сейчас выглядит дядя Юра. Можете смеяться. Я смешной сейчас в основном из-за прически. Меня побрили так», — пояснил блогер.

Он также отметил, что сейчас пересаженная борода выглядит неестественно.

«Она подрастет и будет выглядеть как будто выбритая по этому контуру. Поэтому стоит уж потерпеть какой-то неестественный вид для того, чтобы потом до конца жизни не брить щеки», — объяснил он.

Ранее Хованский высказался о нежелании близких переезжать в Сербию, где он проживает с женой. Он заявил, что предложил родителям эмигрировать, однако они пока не намерены этого делать.

Юрий Хованский вместе с супругой переехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого он рассказывал о желании эмигрировать в эту страну в интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер заявлял, что хочет вести свой привычный образ жизни, находясь при этом в Сербии.