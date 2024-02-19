Мужа Елены Блиновской разыскивают судебные приставы

Супруг сидящей в СИЗО бизнесвумен Елены Блиновской 19 февраля отмечает день рождения совсем не так, как хотел бы. Предприниматель остался один с четырьмя детьми, с долгами и рушащейся на глазах бизнес-империей. Стало известно, что Алексея Блиновского разыскивают судебные приставы.

Телеграм-канал «Светский хроник» пишет, что долг мужа марафонщицы составляет 61 тысячу рублей. Налоговая всерьез взялась за многочисленные бизнес-проекты семьи Елены Блиновской. Так, на днях были заблокированы счета ювелирной компании «Алмаз».