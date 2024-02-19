Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Заслуженный артист России, дирижер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Леопольд Гершкович умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения, в котором работал музыкант.