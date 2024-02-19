Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович

Заслуженный артист России Леопольд Гершкович скончался в возрасте 88 лет
Заслуженный артист России, дирижер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Леопольд Гершкович умер в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения, в котором работал музыкант.
Коллеги называют Гершковича одним из самых выдающихся деятелей музыкального театра.
— С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, — говорится в сообщении на сайте учреждения.
О месте прощания с заслуженным артистом России сообщат позднее.
Грешкович в течение более чем 50 лет работал дирижером в Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац. Также артист был преподавателем ГИТИСа.