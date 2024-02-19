В Госдуме порекомендовали обязать школы вывешивать флаги России

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий вывешивать флаг России на зданиях всех образовательных учреждений страны, сообщает «Царьград». При этом флаги должны находиться на зданиях постоянно.

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Как пишет издание, соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение палаты 1 февраля. В пояснительной записке к документу указывалось, что целью новой нормы является «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности».

Авторы законопроекта предложили распространить обязанность вывешивать флаг России на все школы, детские сады, колледжи и высшие учебные заведения. При этом уточняется, что если речь идет не о здании целиком, а о многоквартирном доме или отдельном помещении, то флаг должен вывешиваться на постоянной основе только на территории самой образовательной организации, а в праздничные дни дополнительно вывешиваться и на самих зданиях.