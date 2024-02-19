Синоптик спрогнозировал потепление на европейской части России

«В Москве в ближайшие два дня днём будет -3...-6 °С, предстоящей ночью морозы могут усилиться по области до -10...-15 °С, а со среды даже ночью морозы будут совсем небольшие. В выходные и праздничные дни могут быть даже плюсовые температуры даже ночью. Днём 0...+5 °С», — отмечает синоптик.