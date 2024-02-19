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Вильфанд предупредил о непростом половодье в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым. Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд предупредил о непростом половодье в некоторых регионах
© globallookpress.com

Эксперт отметил, что пока рано делать более конкретные прогнозы, поскольку все зависит от сложения ряда природных факторов. На характер весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие обстоятельства, которые пока сложно предсказать.

Ранее Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной. Синоптик обратил внимание на высокую плотность снега — подобной не было уже несколько десятилетий. Сама погода не соответствует климатической норме из-за частого чередования оттепелей с аномальными морозами, при том что средняя температура за зимний период будет стремиться к нормальным показателям.

До этого специалист отмечал, что в феврале температура будет выше нормы, однако месяц отметится резкими потеплениями и похолоданиями, а также сильными осадками.

Общество
Роман Вильфанд
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