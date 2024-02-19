Вильфанд предупредил о непростом половодье в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что пока рано делать более конкретные прогнозы, поскольку все зависит от сложения ряда природных факторов. На характер весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие обстоятельства, которые пока сложно предсказать.

Ранее Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной. Синоптик обратил внимание на высокую плотность снега — подобной не было уже несколько десятилетий. Сама погода не соответствует климатической норме из-за частого чередования оттепелей с аномальными морозами, при том что средняя температура за зимний период будет стремиться к нормальным показателям.