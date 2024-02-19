В Новосибирске активисты спасли академовский лес от вырубки

Новосибирские защитники природы смогли отстоять два участка леса в академовском лесу, которые городская администрация планировала вырубить для строительства дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Речь идет о зеленой зоне в районе легендарного Академгородка в Новосибирске. В декабре 2014 года он был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

По словам активистки Натальи Прийдак, местным жителям объявили, что конечная остановка «Цветной проезд» будет перемещена глубже в лес — теперь до нее нужно будет пройти почти километр. Кроме того, маршрут транспорта № 35 будет отменен. На вопрос о том, как добираться до города, в муниципалитете сказали, что в лесу будет построена железнодорожная станция «Университет». Активисты опасаются, что ради этого могут пострадать несколько гектаров древнего леса. Кроме того, жители усомнились в рациональности изменений, так как уже существует автобусная остановка и железнодорожная платформа «Обское Море».

Активисты узнали, что муниципалитет пытается исключить эти участки из состава академического лесничества, и обратились в суд Советского района. Суд поддержал жителей — лес останется нетронутым. Но местные жители, как пишут авторы канала, все еще обеспокоены и намерены продолжать бороться за сохранение леса.