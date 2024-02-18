$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Гаврилов: за выращивание ипомеи трехцветной грозит ответственность по УК

За выращивание ипомеи трехцветной в ряде случаев может наступить ответственность по УК до двух лет лишения свободы, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Об этом пишет РИА «Новости».

Россиянам рассказали о запрещенном для выращивания на даче цветке
© РИА Новости

Парламентарий отметил, что россияне охотно сажали этот цветок вдоль оград. Вместе с тем, заметил он, выращивать его в больших количествах в дальнейшем нельзя.

По его данным, если количество ипомеи на участке будет превышать 100 единиц, это будет квалифицироваться как преступление.

Какой штраф ввели за борщевик на участке и можно ли держать кур на даче

Он добавил, что хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной также будет рассматриваться как уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Гаврилов пояснил, что специалисты нашли в семенах цветка галлюционогенные, наркотические вещества.

Общество
Сергей Гаврилов
КПРФ
Госдума
23
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости