Россиянам рассказали о запрещенном для выращивания на даче цветке

За выращивание ипомеи трехцветной в ряде случаев может наступить ответственность по УК до двух лет лишения свободы, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что россияне охотно сажали этот цветок вдоль оград. Вместе с тем, заметил он, выращивать его в больших количествах в дальнейшем нельзя.

По его данным, если количество ипомеи на участке будет превышать 100 единиц, это будет квалифицироваться как преступление.

Он добавил, что хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной также будет рассматриваться как уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.