Юрист Данилов объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
Слежка за работниками в России разрешена, но только до известных пределов. Об этом рассказал адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Он подчеркнул, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, при этом данная норма должна быть обязательно закреплена в локальных нормативных актах. Помимо этого фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными. Для их использования необходимо получить соответствующее разрешение.
Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не имеет права устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но только в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. В интервью агентству «Прайм» Данилов заключил, что за нарушение работодателя могут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей.
Юрист Юрий Капштык рассказал, что работодатель не имеет права заставлять работать сотрудника в праздники, если это не исключительный вид работы. По словам эксперта, исключение составляют службы обеспечения коммунальных услуг (свет, газ, вода), общественного транспорта и службы экстренного реагирования как скорая помощь, полиция, пожарные и МЧС.