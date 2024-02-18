Как работодатели могут следить за сотрудниками

Слежка за работниками в России разрешена, но только до известных пределов. Об этом рассказал адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Он подчеркнул, что закон позволяет работодателям устанавливать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, при этом данная норма должна быть обязательно закреплена в локальных нормативных актах. Помимо этого фото и видео работников могут быть признаны биометрическими персональными данными. Для их использования необходимо получить соответствующее разрешение.

Работодатель обязан на видном месте установить таблички о том, что ведется съемка. Он не имеет права устанавливать скрытые от работников видеокамеры. Контроль переписки возможен, но только в рамках рабочей учетной записи и корпоративного почтового ящика. В интервью агентству «Прайм» Данилов заключил, что за нарушение работодателя могут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей.