Синоптики рассказали, какой будет погода на 23 февраля

В ближайшие дни в центральной части Европейской России продолжатся частые и резкие перемены погоды. Так, в воскресенье в Москву придет уже вторая за февраль теплая волна. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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"Вторжение теплого и влажного атлантического воздуха ближайшей ночью будут сопровождать обильные осадки в виде снега и мокрого снега и порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до 0…+2°", - пишет он.

Однако к вечеру завтрашнего дня придет холодный атмосферный фронт, и показания термометров станут отрицательными. В итоге появится гололедица, а осадки пойдут в виде кратковременного снега.

В понедельник температура продолжит снижаться и в дневное время достигнет до 3… 5°.

Во вторник предполагается "пушкинская погода" - мороз и солнце. Ночью морозы окрепнут до 14… 16°, а днем потеплеет до 4… 6°.

В среду вновь пойдет снег, температура поднимется до 0… 2°, а в четверг она еще прибавит градус-другой.