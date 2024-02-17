Из-за разработки ИИ в России появились новые профессии

Развитие нейросетей сделало актуальным ряд новых профессий в России. Среди них тренер искусственного интеллекта, разработчик-исследователь, prompt-инженер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов крупных IT-компаний.

«ChatGPT и активная работа с LLM способствовали появлению таких должностей, как разработчик-исследователь, prompt-инженер, AI-тренер», — рассказала эксперт MTS AI Марина Квасова.

В «Яндексе» отметили, что начали набирать тренеров искусственного интеллекта (AI-тренеры) одними из первых в России. Эти специалисты обучают языковую модель правильно и емко отвечать на запрос пользователя.

Стать тренером может любой человек, даже профессионально не работавший с текстами. Он пишет ответы на самые разнообразные запросы, а лучшие пары из запросов и ответов загружают в нейросеть как эталоны. Кроме того, ИИ-тренер должен оценивать ответы нейросети, ранжируя их от лучшего к худшему, выбирая наиболее удачные и помечая неправильные.

В Sitronics group рассказали, что prompt-инженер работает с голосовым интерфейсом. Он должен знать основные языки программирования и математику. Задача такого специалиста — разрабатывать и настраивать языковые модели, обеспечивая релевантные и точные результаты.