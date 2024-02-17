Правительство изменило условия программы переселения для репатриантов

Правительство упростило условия программы переселения для репатриантов
Правительство России упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости актуализировать действующую концепцию миграционной политики.