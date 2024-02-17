$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Правительство упростило условия программы переселения для репатриантов

Правительство России упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов.

Правительство изменило условия программы переселения для репатриантов
© ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уехавших в Израиль репатриантов из России мобилизуют на общих основаниях

«Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости актуализировать действующую концепцию миграционной политики.

Общество
Владимир Путин
Правительство РФ
2