Челябинск отключил трубы к приезду Путина

В Челябинске выключили заводские трубы к приезду президента России Владимира Путина, пишет «Подъем». Жители города также сообщили о тщательной уборке снега в связи с визитом главы государства.

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Фотографии чистого неба над промышленной зоной Челябинска появились в Сети. По словам местных жителей, в городе также дежурит много сотрудников патрульной службы.

Вы посмотрите, какая красота! А причина проста — к нам едет Путин, — пишут граждане в социальных сетях.

При этом в пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что никаких особых режимов по уборке города не вводилось. Представители администрации заявили, что улицы чистятся круглосуточно и два раза ведется отчет об объемах вывезенного снега.