Житель Пермского края выиграл в лотерее 17 миллионов рублей

«15 февраля в 297619-м тираже гослотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 17 249 937 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили агентству «Столото», отметив, что пермяк пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр.