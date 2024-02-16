Житель Пермского края выиграл в лотерее 17 миллионов рублей
Житель Пермского края выиграл в гослотерее 17 миллионов рублей. Удачу прикамцу принес билет, купленный в мобильном приложении «Столото», рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотереи.
«15 февраля в 297619-м тираже гослотереи «Рапидо» был разыгран суперприз — 17 249 937 рублей. Победителем стал участник из Пермского края», — сообщили агентству «Столото», отметив, что пермяк пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр.
Ранее жителю Прикамья посчастливилось выиграть в лотерее 50 млн рублей, потратив на лотерейный билет 50 рублей. Это один из самых крупных выигрышей, которые получали жители региона.