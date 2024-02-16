Циклон Rixa принесет в Петербург ледяной дождь и повышение уровня воды в Неве

Циклон Rixa, идущий со стороны Северного моря, принесет в Санкт-Петербург до 15 мм осадков, перепад температуры воздуха и повышение уровня воды в Неве до 1 м. Такой прогноз на 17 февраля опубликовал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воздуха сегодня остается отрицательной, минус 2 - минус 4 градуса, поэтому осадки, которые подойдут сегодня вечером к Санкт-Петербургу, будут в виде снега, переходящего в мокрый снег. Осадков ожидается довольно много, до 10-15 мм, но все они начнут подтаивать с потеплением", - рассказал Колесов.

Во второй половине ночи ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону положительных значений.

"Поэтому уже в первой половине ночи осадки перейдут в жидкую фазу - переохлажденный дождь (все любят название ледяной дождь). Это самый неприятный момент, так как все начнет подмерзать и покрываться льдом", - отметил синоптик.

Днем в городе потеплеет до плюс 4 градусов, осадки утром пойдут в виде дождя, но на дорогах и тротуарах будет очень сложная обстановка, предупредил Колесов. При этом он добавил, что циклон смещается очень быстро, и уже вечером снова начнется похолодание и выпадет немного снега.

Также в этот день ожидается усиление ветра южного направления, который будет достигать в порывах 15-18 м/с, особенно в прибрежных районах.