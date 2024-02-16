Умер народный артист России актер Иосиф Камышев
15 февраля ушел из жизни советский российский актер театра и кино, народный артист РФ Иосиф Камышев.
Иосиф Петрович Камышев родился в 1949 году в Челябинске. Окончил Свердловское театральное училище. Служил в Челябинском ТЮЗе, Карагандинском русском театре, с 1984 года - актер Брянского театра драмы имени А.К. Толстого. В 1994-м был удостоен звания заслуженный артист РФ, в 2004-м стал народным.
На сценическом счету актера - русская и зарубежная классика, постановки по Горину, Лескову, Чехову, Гоголю, Вампилову, Брехту. Сыграл в завоевавшей ряд фестивальных призов мелодраме 2017 года "Мой лучший друг".
Об уходе народного артиста сообщает портал "Брянск Today". Причина смерти на данный момент не обозначена.