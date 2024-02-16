Умер народный артист России актер Иосиф Камышев

Иосиф Петрович Камышев родился в 1949 году в Челябинске. Окончил Свердловское театральное училище. Служил в Челябинском ТЮЗе, Карагандинском русском театре, с 1984 года - актер Брянского театра драмы имени А.К. Толстого. В 1994-м был удостоен звания заслуженный артист РФ, в 2004-м стал народным.