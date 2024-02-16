В России родился Владимир-Путин

В Нижневартовске родился тезка президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на родителей младенца сообщил портал nv.86.ru.

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Мальчик появился на свет 9 февраля. Его родители решили дать ребенку такое имя, когда узнали о том, что ждут мальчика.

«Решил дать сыну такое имя, чтобы никогда не забыли нашего президента, который много сделал для страны», — рассказал отец новорожденного.

В июле 2023 года тезка Путина родился в Санкт-Петербурге. Мать ребенка назвала его в честь своего отца и добавила, что человек с именем Владимир призван приводить людей к порядку и согласию.