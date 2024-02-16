В Южно-Сахалинске зафиксировали новый температурный рекорд

Температура воздуха в Южно-Сахалинске 14 февраля поднялась до отметки 3,9 градуса, что на 1,1 градуса выше рекорда, установленного в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"14 февраля мы зафиксировали 3,9 градуса тепла. Предыдущий рекорд - 2,8 градуса, это был 2021 год", - рассказал собеседник агентства.

С четверга в Южно-Сахалинске идет похолодание. В настоящее время дневная температура воздуха держится на отметке минус 12 градусов.