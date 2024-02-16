В Южно-Сахалинске зафиксировали новый температурный рекорд
Температура воздуха в Южно-Сахалинске 14 февраля поднялась до отметки 3,9 градуса, что на 1,1 градуса выше рекорда, установленного в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"14 февраля мы зафиксировали 3,9 градуса тепла. Предыдущий рекорд - 2,8 градуса, это был 2021 год", - рассказал собеседник агентства.
С четверга в Южно-Сахалинске идет похолодание. В настоящее время дневная температура воздуха держится на отметке минус 12 градусов.
14 февраля на российском Дальнем Востоке температурный рекорд также был зафиксирован во Владивостоке. Там воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда на эту дату. На остальной территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) подобных аномалий не наблюдалось.