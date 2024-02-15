Путин: В российской семье должно быть как минимум два ребенка

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 февраля, заявил, что для сохранения этносов, населяющих Россию, в их семьях должно быть как минимум по два ребенка.

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— Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается (...) Если один ребенок — уменьшается количество (...) А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка, — сказал глава государства в ходе проведения демографических расчетов.

Российский лидер подчеркнул, что поддержка семей с детьми необходима для сохранения народов и развития страны, передает ТАСС.

Владимир Путин объявил 2024-й в стране Годом семьи. Соответствующий указ главы государства был опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.