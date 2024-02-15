Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года

"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет, - подчеркнул глава государства. - Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год". "Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования", - добавил Путин. ТАСС