В Госдуму внесли проект о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов

Государственная дума рассмотрит законопроект, запрещающий гражданам РФ и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Газета.Ru

«Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах», — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента. RT на русском