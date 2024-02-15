Симоньян прокомментировала удар ВСУ по Белгороду

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ракетный дар ВСУ 15 февраля по Белгороду свидетельствует о необходимости отодвинуть границу вглубь Украины. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Белгород 15 февраля снарядами РСЗО RM-70 Vampire. В результате произошедшего погибли шесть человек, в том числе новорожденный ребенок, еще 17 жителей города пострадали, из них четверо дети.

Симоньян отметила, что главными целями ВСУ стали торговый центр и школьный стадион.

«Надо. Надо двигать границу вглубь Украины», — считает главный редактор RT.